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Het damesteam van HV Grol heeft zondagmiddag een belangrijke uitzege geboekt tegen DHV uit Delden. De wedstrijd begon moeizaam voor de Groenlose ploeg, die in de openingsfase werd overklast door de thuisploeg. DHV kwam snel op een 6-3 voorsprong door felheid en effectief spel.

Grol herpakte zich echter en knokte zich terug tot een gelijke stand van 8-8. Daarna namen de dames uit Groenlo het initiatief over en liepen ze uit door snel combinatiespel en fraaie doelpunten. Een opvallend moment was de laatste treffer voor rust, toen Karlie in de slotseconden vanaf de middellijn met een listig stuitballetje scoorde. De ruststand was 12-17 in het voordeel van Grol.

De tweede helft begon opnieuw stroef voor Grol. Door slordigheden en een tijdstraf wisten ze in de eerste 14 minuten slechts één keer te scoren, waardoor DHV terugkwam tot 17-18. Daarna herstelden de Groenlose dames zich en bouwden ze de voorsprong uit tot vijf doelpunten. De ploeg speelde de wedstrijd vervolgens beheerst uit, waarbij ook invalsters uit de A- en Dames 2-ploeg een bijdrage leverden.

De eindstand van 20-27 weerspiegelt volgens de wedstrijdverloop de krachtsverhoudingen tussen beide teams. Met deze overwinning verstevigt HV Grol haar positie in de competitie.