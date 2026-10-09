LICHTENVOORDE — Drie activiteiten om het brein fit te houden in Bibliotheek Lichtenvoorde

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De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert eind oktober in Lichtenvoorde drie sessies binnen het project BreinBieb, gericht op het gezond en actief houden van het brein. De activiteiten zijn gratis en open voor iedereen.

Op woensdag 21 oktober start het Troost & Proost Schrijfcafé om 10.00 uur. Deelnemers werken met schrijfoefeningen rondom thema’s als loslaten, familie, veerkracht en een nieuw begin. Er is geen schrijverservaring nodig. Een week later, op woensdag 28 oktober om 10.00 uur, verzorgt zangcoach Sara Mens een workshop over adem, stem en energie. Deze ontspannen sessie zonder vereiste zangervaring bevat zang, humor en praktische oefeningen.

Op vrijdag 30 oktober is er om 16.00 uur een BreinBieb Spelmiddag met geheugenspellen, quizzen en andere spellen die het brein uitdagen. Aanmelden is hiervoor niet nodig.

Daarnaast staat in de bibliotheek een speciale kast met boeken over het brein, dementie, mantelzorg en gezond ouder worden, zodat bezoekers zelf kunnen ontdekken.

Voor het schrijfcafé en de workshop adem en stem is aanmelden gewenst via www.oostachterhoek.nl/breinbieb of bij een bibliotheekvestiging.