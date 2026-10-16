ACHTERHOEK — Informatiepunt Dementie ondersteunt mensen in de Achterhoek

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Het Informatiepunt Dementie Achterhoek (IDA) is er voor iedereen die vragen heeft over dementie, ook als dit op jonge leeftijd speelt. Het punt biedt antwoorden, informatie en verwijzingen naar passende hulpverleners.

Gespecialiseerde casemanagers dementie helpen bij het beantwoorden van vragen en adviseren over ondersteuning en zorg. Ze werken samen met huisartsen, klinisch geriaters, gemeenten en andere betrokken zorgverleners.

Het Informatiepunt is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer 085 – 485 75 80 of per e-mail via IDA@netwerkouderenachterhoek.nl.

Naast het telefonische contact worden er ook informatiebijeenkomsten georganiseerd, zowel online als fysiek, bedoeld voor partners, familieleden en andere naasten van mensen met dementie. Tijdens deze bijeenkomsten wordt uitleg gegeven over dementie, gedragsveranderingen en hoe je hiermee om kunt gaan. Ook is er ruimte om ervaringen uit te wisselen.

De online bijeenkomsten vinden plaats op 29 oktober, 5 november en 12 november 2026. Daarnaast zijn er in het najaar fysieke bijeenkomsten in de gemeenten Oude IJsselstreek, Berkelland en Montferland. Datum, locatie en aanmelding zijn te vinden op de agenda van de website netwerkouderenachterhoek.nl.