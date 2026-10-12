DOETINCHEM — Minister Van Essen bezoekt praktijklocatie Zone.college in Doetinchem

2 minuten leestijd

Foto: Guy Ackermans

Minister Jaimi van Essen bezocht maandag 12 oktober de nieuwe mbo-praktijklocatie van Zone.college aan de Broekstraat. Hij sprak er met eerstejaarsstudenten van de opleiding Groen, grond en groene infra (GGGI) over hun opleiding, hun werk en hun toekomst in de groene sector.

De studenten vertelden over de uitdagingen in hun vakgebied, waaronder nieuwe technologie en kritische reacties uit de samenleving. „Je bent nog aan het werk en je wordt al bijna politicus”, merkte de minister op. Tegelijkertijd zag hij volop kansen voor de studenten. „Volgens mij zit er muziek in wat jullie gaan doen.”

Na het gesprek kreeg Van Essen een rondleiding door het gebouw en bezocht hij een praktijkles Groene infra. Hij stapte ook in de cabine van een minikraan om zelf een stukje grond te verzetten. Daarna kreeg hij uitleg over het Green Mobile Education Centre: een mobiele lesruimte waarin studenten met techniek en simulaties kennismaken met innovatie en duurzaamheid in de groene sector.

Tijdens de rondleiding sprak de minister met studenten en docenten over de veranderingen in hun werkveld. Hij wees daarbij op het belang van vakmensen bij de uitvoering van plannen voor landschap, natuur en stikstof. „Daar moeten we trots op zijn”, zei hij.

Volgens bestuurder Marianne Besselink laat Zone.college met flexibel praktijkonderwijs zien hoe groen onderwijs studenten voorbereidt op een veranderende wereld. De school wil vakmensen opleiden die kunnen helpen om veranderingen in de sector vorm te geven.

Het bezoek werd afgesloten met het planten van een boom door de minister en een student van de opleiding Tuin en landschap. Zone.college is een van de tachtig partners van Groenpact, dat onderwijs, bedrijven en overheid in de groene sector met elkaar verbindt. Eerder op de dag bezocht Van Essen met vertegenwoordigers van Groenpact agro-innovatiecentrum De Marke in Hengelo.