LICHTENVOORDE — Alzheimer Trefpunt bespreekt impact van verhuizen bij dementie

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Op woensdag 28 oktober organiseert het Alzheimer Trefpunt voor Aalten, Oost Gelre en Winterswijk een bijeenkomst in de Bibliotheek aan De Leest 2 in Lichtenvoorde. De avond is bedoeld voor mensen met dementie, mantelzorgers, naasten en andere geïnteresseerden.

Het thema van de bijeenkomst is verhuizen en wat dit betekent voor mensen met dementie. Tijdens de avond geven wijkverpleegkundige Patty en adviseur Zorg en wonen Noëlle van Careaz uitleg over de Wet langdurige zorg (Wlz), de mogelijkheid van thuis wonen met Wlz en de stappen die worden genomen bij een verhuizing naar een zorginstelling. Ook wordt besproken wat een verhuizing betekent voor de naasten.

De bijeenkomst begint om 20.00 uur, met een inloop vanaf 19.30 uur waar koffie en thee klaarstaan. Parkeren kan op de nieuwe parkeerplaats tegenover de bibliotheek. De avond duurt tot 21.30 uur en is kosteloos toegankelijk. Aanmelden wordt wel op prijs gesteld via de aanmeldpagina.

Het Alzheimer Trefpunt biedt zo een plek waar mensen hun vragen kunnen stellen, ervaringen delen en sociaal contact kunnen leggen rond thema’s die te maken hebben met dementie.