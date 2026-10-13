Overzichtstentoonstelling Jan Baggen in Remigiuskerk Steenderen

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Van dinsdag 20 tot en met zondag 25 oktober is in de Remigiuskerk een uitgebreide tentoonstelling te zien van schilderijen en tekeningen van Jan Baggen (1952). De kunstenaar legt al decennialang het landschap in Gelderland en Overijssel vast, meestal buiten, ‘en plein-air’.

Baggen is bekend van zijn ruim 4.000 tekeningen die jarenlang verschenen in kranten onder de noemer ‘Beeld van’, waarin hij de leefomgeving licht en herkenbaar in beeld bracht. Ook is hij geestelijk vader van diverse boeken met wandel- en fietsroutes langs markante plekken in Gelderland en Overijssel, waaronder Almelo, Twickel, de Berkel en de IJssel.

De expositie in de Remigiuskerk toont een breed palet aan werken, van eenvoudige pentekeningen in opdracht tot vlottere rietpentekeningen en rijke olieverfschilderijen. Die variëren in kleur en sfeer, meestal afgestemd op het landschap: groenen en bruinen van bossen, pannenrood van historische gebouwen en paars van heidevelden. Voor wie dat wil zijn recente schilderijen te koop.

De Remigiuskerk is een van de kerken onder beheer van de stichting Gelderse Kerken, die monumentale kerken behoudt en openstelt voor publiek. De kerk in Steenderen is dagelijks geopend van 11.00 tot 16.30 uur, op zondag vanaf 12.00 uur. De entree voor de tentoonstelling bedraagt 5 euro, inclusief koffie of thee.

De kerk bevindt zich aan Dorpsstraat 20, 7221 BP Steenderen. Meer informatie is beschikbaar via de website remigiuskerksteenderen.nl.