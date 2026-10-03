LOCHEM — Nachtelijke wandeling op de Lochemse Berg tijdens Nacht van de Nacht

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Foto: Piet van Merrebach

Op zaterdag 24 oktober 2026 kunnen wandelaars deelnemen aan een bijzondere tocht in het donker op de Lochemse Berg. Normaal is het gebied na zonsondergang gesloten, maar tijdens de landelijke Nacht van de Nacht wordt een uitzondering gemaakt. De boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen begeleiden de wandeling die om 19.30 uur start en ongeveer twee uur duurt.

Deelnemers krijgen de kans om het bos en de top van de berg in het donker te ervaren. Het is een unieke gelegenheid om te ontdekken wat er ’s nachts te horen en te zien is, afhankelijk van het weer en de aanwezigheid van de maan. De tocht is geschikt voor wandelaars vanaf 12 jaar en het advies is om stevige schoenen te dragen. Bij slecht weer gaat de wandeling niet door.

Deelname kost 10 euro per persoon. Donateurs van Geldersch Landschap & Kasteelen betalen 5 euro op vertoon van een geldige donateurspas. Reserveren is vooraf online verplicht.

De Nacht van de Nacht is een landelijke campagne van natuur- en milieufederaties die aandacht vraagt voor het behoud van duisternis en duurzaamheid in Nederland. Meer informatie over deze campagne is te vinden op www.nachtvandenacht.nl.

Wie mee wil wandelen kan zich aanmelden via de website van Geldersch Landschap & Kasteelen: .