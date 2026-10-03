OOST-ACHTERHOEK — Oproep voor nominaties beste voorleesheld van Oost-Achterhoek tijdens Kinderboekenweek

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De Bibliotheek Oost-Achterhoek zoekt tijdens de Kinderboekenweek de beste voorleesheld van de regio. Kinderen kunnen meedoen door hun meester of juf te nomineren die volgens hen het beste kan voorlezen. Leerlingen worden uitgenodigd hun verhaal te delen waarom juist hun juf of meester zo’n talent heeft voor voorlezen.

De Kinderboekenweek loopt van 30 september tot en met 11 oktober en staat dit jaar in het teken van het thema ‘Spot aan!’. Kinderen kunnen via een formulier op de website van de bibliotheek een motivatie van minimaal 50 woorden insturen. Wie nog niet kan schrijven, mag het verhaal inspreken en als audiobestand indienen.

De winnaar van de verkiezing krijgt een boekenpakket voor de klas of een meet & greet met een favoriete schrijver voor de hele klas. Daarnaast mag de leerling die zijn of haar voorleesheld nomineerde zelf een boek uitzoeken.

De bekendmaking van de beste voorleesheld vindt plaats op zaterdag 17 oktober in de Bibliotheek Groenlo. Die middag start het programma om 13.30 uur, waarbij kinderen met een eigen Hotelpaspoort diverse activiteiten kunnen doen, zoals het bouwen van Hotel Zweefkees met LEGO, foto’s maken met green screen, het bedenken van eigen uitvindingen en voorlezen uit boeken. Om 14.30 uur volgt een muzikale vertelvoorstelling over Hotel Zweefkees.

Voor deelname aan het afsluitende programma zijn nog enkele kaartjes beschikbaar. De kosten bedragen €2,50. Aanmelden kan bij de balie van de bibliotheek of via de website van de Bibliotheek Oost-Achterhoek onder het programma van de Kinderboekenweek.