GROENLO — Inschrijving voor eerste bouwkavels in Eefseler Esch start op 13 oktober

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De gemeente Oost Gelre opent op dinsdag 13 oktober om 19.00 uur de inschrijving voor de eerste tien bouwkavels in de nieuwe woonwijk Eefseler Esch. Het gaat om kavels voor vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen aan de Oude Papendijk. Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 1 november inschrijven.

Vanaf 6 oktober is alle verkoopinformatie beschikbaar op de projectpagina van de gemeente. Op de dag van de inschrijving is er tussen 19.00 en 20.00 uur een inloopavond in De Mattelier in Groenlo, waar vragen gesteld kunnen worden over de kavels en het inschrijfproces.

De toewijzing van de kavels gebeurt via loting. Deelnemers ontvangen op 10 november bericht over de uitslag. Wie niet wordt ingeloot, komt op een reservelijst.

Eefseler Esch wordt in twee fases ontwikkeld en omvat uiteindelijk 243 huur- en koopwoningen. De eerste fase bevat naast de particuliere kavels ook 28 sociale huurwoningen van De Woonplaats en 76 woningen van een nog te selecteren projectontwikkelaar. De bouw van deze eerste fase staat gepland voor eind 2027 of begin 2028.

Een bewonersavond voor omwonenden is uitgesteld tot begin 2027. De gemeente wacht eerst op meer duidelijkheid over het groenplan en een mogelijke fietstunnel, waarover nog overleg plaatsvindt met de provincie.

Meer informatie is te vinden op de projectpagina van de gemeente Oost Gelre.