GROENLO — Ondernemers uiten zorgen over bedrijfshotel voor arbeidsmigranten op De Laarberg

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Zeven bedrijven op bedrijventerrein De Laarberg maken zich zorgen over de plannen voor een bedrijfshotel waar maximaal 348 arbeidsmigranten kunnen verblijven. De ondernemers twijfelen aan de geschiktheid van de locatie en vrezen dat geluidsoverlast en andere bedrijfsactiviteiten in de toekomst beperkingen kunnen opleveren.

Het voorstel van initiatiefnemer HomeFlex omvat de bouw van 60 eenpersoonstudio’s en 72 verblijven voor vier personen. Volgens de gemeente blijkt uit onderzoek dat de bedrijven op De Laarberg kunnen blijven ondernemen en groeien, ondanks de komst van het bedrijfshotel.

Het ontwerp ligt nu zes weken ter inzage. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden hun zienswijzen indienen. Na afloop van de inzagetermijn beoordeelt de gemeenteraad de reacties en neemt een besluit over het plan.