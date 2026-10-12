VALKENSWAARD / GROENLO — Boris Blanken Nederlands kampioen motorcross in de 500cc

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Boris Blanken uit Groenlo heeft de Nederlandse titel in de 500cc-klasse van de KNMV Dutch MX Nationals veroverd. De beslissing viel zondag tijdens de seizoensfinale in Valkenswaard. Blanken eindigde daar in beide manches als tweede en stelde zo het kampioenschap veilig.

Glenn Coldenhoff won beide races in Valkenswaard. Blanken volgde hem tweemaal op de tweede plaats. Voor het kampioenschap was vooral de regelmaat van Blanken belangrijk: hij begon aan de finale met zes punten voorsprong op Dave Kooiker. Kooiker eindigde in het eindklassement als tweede.

De titel is een mooie prestatie voor de Achterhoekse crosser. Blanken vertelde eerder dat wedstrijden in de regio voor hem extra bijzonder zijn. Bij een wedstrijd op circuit De Schans in Lichtenvoorde komen volgens hem veel sponsoren en supporters uit de omgeving kijken.

Met de finale in Valkenswaard kwam het seizoen van de Dutch MX Nationals ten einde. Blanken mag zich nu Nederlands kampioen 500cc noemen