BREDEVOORT — Tweede Regio Toekomst Gesprek brengt Achterhoekse vernieuwende initiatieven samen

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Actieve inwoners en volksvertegenwoordigers komen maandag 19 oktober bij elkaar in de Koppelkerk in Bredevoort voor het tweede Regio Toekomst Gesprek Achterhoek. Zij bespreken hoe ze samen kunnen bouwen aan de toekomst van de regio, aan de hand van vernieuwende lokale praktijken.

Het gesprek is een vervolg op de eerste bijeenkomst in maart dit jaar, waar bleek dat er een grote bereidheid is om naar elkaar te luisteren en nieuwe ideeën op te doen. Daarbij viel op dat succesvolle initiatieven vaak op plekken plaatsvinden waar verschillende uitdagingen tegelijk worden aangepakt.

Op deze tweede editie vertellen betrokkenen van zes vernieuwende projecten over hun ervaringen. Ze gaan in op wat de kern van hun praktijk is, hoe de samenwerking met de overheid verloopt en welke mogelijkheden er zijn om deze initiatieven verder te ontwikkelen en elders in de Achterhoek voort te zetten.

De organisatoren benadrukken dat langetermijnplannen zoals de Nota Ruimte, de Omgevingsvisie Gelderland en het toekomstverhaal Achterhoek 2100 alleen tot leven kunnen komen door te focussen op de plaatsen waar die toekomst nu al zichtbaar wordt. Het samenspel tussen volksvertegenwoordigers en actieve burgers biedt volgens hen belangrijke kansen voor de regio.

Het gesprek sluit aan bij thema’s die eerder aan bod kwamen tijdens de Meet Up ‘SAMEN’ in september, eveneens in de Koppelkerk, waar inwoners spraken over initiatieven die mensen verbinden. De behoefte aan een vervolg daarop is door de eerdere bijeenkomsten bevestigd en nu krijgt dat gestalte met dit tweede Regio Toekomst Gesprek.

Iedereen die zich betrokken voelt bij de toekomst van de Achterhoek kan deelnemen aan dit gesprek. Aanmelden wordt aanbevolen via de website van de Koppelkerk. De avond begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en is gratis toegankelijk. Donaties zijn welkom.

Het Regio Toekomst Gesprek is een initiatief van ‘Wij Maken Nederland’, een landelijk netwerk van professionals, overheden en burgers die zich inzetten voor ruimtelijke ordening en leefomgeving, en de Koppelkerk, die fungeert als Huis van Actief Burgerschap. Dit is een ontmoetingsplek waar bewoners, initiatieven, maatschappelijke organisaties en overheden samenkomen om zich te verbinden en ideeën te delen.

De bijeenkomst vindt plaats in de Koppelkerk aan de Koppelstraat 35 in Bredevoort.