BREDEVOORT — Internationale Herfstboekenmarkt op het buitenterrein van de Koppelkerk in Bredevoort

1 minuut leestijd

Foto: PR

Op zondag 18 oktober kunnen liefhebbers van boeken terecht op de Internationale Herfstboekenmarkt bij de Koppelkerk. De markt vindt plaats op het buitenterrein van deze culturele vrijplaats in het boekenstadje Bredevoort.

Van 10.00 tot 17.00 uur presenteren Nederlandse en Duitse boekhandelaren een breed aanbod. Bezoekers vinden er een variatie aan boeken, van zeldzame exemplaren tot populaire bestsellers. Naast literatuur zijn er ook poëzie, reisboeken, stripboeken, kinderboeken, kunstboeken en meer verkrijgbaar. Daarnaast zijn oude tijdschriften en ansichtkaarten te koop.

De Internationale Boekenmarkt bij de Koppelkerk wordt vijf keer per jaar georganiseerd door Bredevoort Boekenstad. Door het internationale karakter, met volop handelaren uit Duitsland, onderscheidt de markt zich van reguliere boekenmarkten in de regio.

De toegang is gratis. De markt vindt plaats op het buitenterrein van de Koppelkerk aan de Koppelstraat 35 in Bredevoort.

Meer informatie is te vinden op de officiële website van de Koppelkerk.