Gemeente Berkelland verwacht positief begrotingsresultaat voor 2027

1 minuut leestijd

Foto: Logo Gem. Berkelland

Het college van Berkelland heeft de gemeenteraad op dinsdag 22 september een begroting voor 2027 aangeboden met een verwacht positief resultaat van 1.435.000 euro. Bezuinigingen zijn voor dat jaar niet opgenomen.

De gemeente wil in 2027 onder meer verder met woningbouw. Ook verhoogt zij het budget voor wegenonderhoud, zodat het geplande onderhoud kan worden uitgevoerd. Daarnaast is er extra geld voor bomen die volgens controles onderhoud nodig hebben. De gemeente wil verder investeren in toegankelijke digitale dienstverlening.

Het positieve resultaat is voorlopig. De begroting gaat uit van het huidige beleid. Het college werkt nog aan zijn nieuwe plannen; de kosten daarvan volgen later in een begrotingswijziging. Ook verwacht Berkelland vanaf 2028 minder geld van het Rijk. Welke financiële keuzes dan nodig zijn, moet nog blijken.

Advertentie Nazomerwandeling Groenlo 27 september

De gemeenteraad moet de begroting nog behandelen. De toelichting en begroting zijn te vinden via de website van de gemeente Berkelland.