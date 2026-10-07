EIBERGEN — Activiteiten rond lichaam en geest in Bibliotheek Eibergen tijdens Maand van de Geschiedenis

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Foto: Streekgids SG

In oktober staat in Bibliotheek Eibergen het thema Lichaam & Geest centraal, onderdeel van de landelijke Maand van de Geschiedenis. Voor jong en oud zijn er drie activiteiten waarmee dit thema op een toegankelijke en creatieve manier wordt onderzocht.

Op dinsdag 20 oktober om 10.00 uur kunnen kinderen samen met een begeleider deelnemen aan een workshop Mindful origami. Hier komen creativiteit en ontspanning samen. Rustig en met aandacht vouwen helpt kinderen om zich te focussen en helemaal op te gaan in het moment.

Twee dagen later, op donderdag 22 oktober om 10.00 uur, staat een workshop poppen maken op het programma. Onder begeleiding van Hilda Liem gebruiken kinderen verschillende materialen en hun eigen fantasie om een unieke pop te creëren.

De culturele activiteiten sluiten af met een lezing van neerlandica Betsy Wormgoor op woensdag 28 oktober om 19.00 uur. Zij bespreekt hoe in de zeventiende eeuw werd gedacht over emoties en lichamelijke driften. De lezing geeft inzicht in de vroegere kijk op gevoel, verlangens en het lichaam, en wat dat zegt over het leven en zelfbeeld toen.

De deelname aan deze activiteiten is gratis en open voor leden en niet-leden. Aanmelden kan via www.oostachterhoek.nl/maandvandegeschiedenis, telefonisch via 088-0062929 of direct in de bibliotheek.