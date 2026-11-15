BORCULO — Borculo organiseert filmavond over Het diner in Bibliotheek

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Op 27 november staat in Bibliotheek Borculo de filmavond over Het diner van Herman Koch op het programma. Bezoekers kijken samen naar de verfilming van het gelijknamige boek en bespreken na afloop het verschil tussen boek en film.

Het verhaal draait om twee broers die met hun partners samenkomen in een chic restaurant. Wat als een gewone avond begint, verandert in een gespannen bijeenkomst. Hun kinderen hebben een ernstig misdrijf gepleegd en de toekomst van het gezin staat op het spel. De film onderzoekt hoever ouders willen gaan om hun kinderen te beschermen.

De cast bevat bekende acteurs als Daan Schuurmans, Jacob Derwig, Kim van Kooten en Thekla Reuten. De filmavond is onderdeel van de landelijke campagne Heel Nederland Leest, waarbij in november het boek Het diner gratis verkrijgbaar is in bibliotheken, ook voor niet-leden.

De vertoning begint op vrijdag 27 november om 20.00 uur in Bibliotheek Borculo. Toegang kost 0,50 voor leden en 7,50 voor niet-leden. Aanmelden kan via www.oostachterhoek.nl/heelnederlandleest, bij de bibliotheek of telefonisch via 088-0062929.