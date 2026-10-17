OOST GELRE — Oost Gelre ondertekent Schone Lucht Akkoord om luchtkwaliteit te verbeteren

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De gemeente Oost Gelre heeft zich aangesloten bij het landelijke Schone Lucht Akkoord. Op woensdag 14 oktober 2026 zette het college van burgemeester en wethouders hun handtekening onder het akkoord, waarmee ze inzetten op een betere luchtkwaliteit en een gezondere leefomgeving voor de inwoners.

Het Schone Lucht Akkoord streeft ernaar om in 2030 minimaal 50 procent gezondheidswinst te behalen ten opzichte van 2016. Voor Oost Gelre betekent dit dat er concrete maatregelen worden genomen om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Daarbij ligt de focus onder meer op het beperken van emissies door mobiele werktuigen, houtstook, landbouwactiviteiten en het gemeentelijk verkeer.

Door deel te nemen aan het akkoord maakt Oost Gelre deel uit van een netwerk waarin kennis wordt gedeeld met andere gemeenten en de Rijksoverheid. Dit helpt bij het terugdringen van fijnstof en stikstofdioxide in de regio, wat bijdraagt aan een schonere lucht voor de inwoners.

Meer informatie is te vinden op de officiële website van de gemeente Oost Gelre.