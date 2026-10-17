OOST GELRE — Oost Gelre doet mee aan Nationale Duurzame Huizen Route op 31 oktober en 7 november

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Op zaterdag 31 oktober en zaterdag 7 november 2026 openen verschillende huiseigenaren in Oost Gelre hun deuren tijdens de Nationale Duurzame Huizen Route. Tijdens deze landelijke actie delen bewoners hun ervaringen met het verduurzamen van hun woning.

Deelnemers hebben hun huizen bijvoorbeeld geïsoleerd of voorzien van een warmtepomp, zonnepanelen of HR++ glas. Bezoekers kunnen op de locaties vragen stellen over de praktische uitvoering, de kosten en de energiebesparing die zij hebben bereikt. Zo krijgen mensen die hun huis willen verduurzamen een beter beeld van de mogelijkheden.

De gemeente Oost Gelre heeft inwoners op woensdag 14 oktober 2026 opgeroepen om mee te doen aan deze route of inspiratie op te doen. Wie wil deelnemen kan zich vooraf aanmelden en beschikbare adressen bekijken via de officiële website van de Nationale Duurzame Huizen Route.