DOETINCHEM — Guus Hiddink en Mark Boumans in Nieuwscafé Amphion Theater

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Op zondag 25 oktober brengen twee bekende Doetinchemse gezichten een bezoek aan het Nieuwscafé in het Amphion Theater. Voormalig voetbaltrainer Guus Hiddink en burgemeester Mark Boumans schuiven vanaf 14.00 uur aan voor een talkshow in de kleine zaal.

Guus Hiddink, die binnenkort 80 wordt en als erelid en adviseur verbonden is aan voetbalclub De Graafschap, praat onder meer over de moeizame start van het huidige seizoen van de club. Daarnaast vertelt hij over zijn indrukwekkende loopbaan en zijn band met de regio.

Mark Boumans maakte onlangs bekend per 19 november te stoppen als burgemeester van Doetinchem. Na bijna tien jaar in het ambt blijft hij in de stad wonen, maar gaat hij een nieuwe functie vervullen als voorzitter van de Vereniging Hogescholen in Den Haag. Tijdens het Nieuwscafé blikt hij terug op zijn tijd als eerste burger van de gemeente en praat hij over zijn onverwachte carrièreswitch.

Ook Gerard Beijer van de Stichting Terborgse Kegelclubs is aanwezig. Hij spreekt over een nijpend probleem rond de kegelclubs in Terborg. De zeven verenigingen die elke week bijeenkomen in zaal de Rooie Uil floreren nog steeds, sommigen bestaan zelfs honderd jaar. Maar de kegelbaan moet wijken voor nieuwbouw en parkeerplaatsen, wat het voortbestaan van de clubs bedreigt.

Het Nieuwscafé is een samenwerking tussen De Gelderlander en Amphion Theater. De presentatie is in handen van Tanja Kits en Monique Rademaker, met livemuziek als extra onderdeel. Kaarten kosten 6 euro en zijn te koop via amphion.nl, deze prijs is inclusief een consumptie.