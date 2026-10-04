Wandeling over scholtengoederen Hijink, Aarnink en De Haar bij Winterswijk

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Foto: Robert Nijhuis

Op zaterdag 24 oktober 2026 organiseert Geldersch Landschap & Kasteelen een wandeling over de scholtengoederen Hijink, Aarnink en De Haar. Deze gebieden worden omringd door eeuwenoude eikenbossen die mogelijk nog in herfstkleuren zijn gehuld. De scholtenboeren hechtten aan deze bossen een andere betekenis dan de huidige bezoekers. Tijdens de wandeling wordt uitgelegd waarom.

De route loopt rondom het bosreservaat het Rot, een gebied dat voor publiek gesloten is. De boswachter vertelt tijdens de tocht over de bijzondere verhalen en geheimen van dit landschap. De wandeling start om 14.00 uur en duurt ongeveer 2,5 uur.

Deelnemen kost 6 euro per persoon. Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar is de prijs 3 euro. Donateurs betalen 3 euro, kinderen van donateurs 1,50 euro, op vertoon van een geldige donateurspas van Geldersch Landschap & Kasteelen. De boswachter adviseert stevige schoenen te dragen, omdat een deel van het bospad moeilijk begaanbaar is.

Reserveren is verplicht en kan online via de website van Geldersch Landschap & Kasteelen.