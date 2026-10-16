ACHTERHOEK — Natuurmonumenten zoekt vrijwilligers voor boswachtersteam in De Graafschap

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Foto: Natuurmonumenten – Pauline Joosten/Vrijwillige Boswachter

Natuurmonumenten start een nieuw team van Vrijwillige Boswachters in De Graafschap, het noordwestelijke deel van de Achterhoek. Het team gaat aan de slag in diverse natuurgebieden, waaronder landgoed Hackfort, Velhorst, het Grote Veld, Dorth en het Hassinkbos.

De Vrijwillige Boswachters fungeren als aanspreekpunt voor bezoekers. Ze delen hun kennis over planten, dieren en het landschap, leggen het belang van natuurregels uit, en signaleren bijzondere waarnemingen. Hiermee willen ze bijdragen aan een veilige en plezierige natuurbeleving voor wandelaars en fietsers die jaarlijks in deze gebieden komen.

Natuurmonumenten zoekt natuurliefhebbers die graag buiten zijn en gemakkelijk contact leggen met mensen. Vrijwilligers krijgen een introductieprogramma en trainingen, zodat ze goed voorbereid hun taak kunnen uitvoeren. De inzet wordt geschat op gemiddeld minimaal twaalf dagen per jaar, vooral in weekenden en tijdens vakanties.

Meer informatie en aanmelden kan via de vrijwilligersvacature op de website van Natuurmonumenten, de officiële website.