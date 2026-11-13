MARIËNVELDE — Oost Gelre onderzoekt woonbestemming met paarden aan Trekkersweg in Mariënvelde

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Het college van Oost Gelre staat positief tegenover een voorstel om de bestemming van Trekkersweg 2 te wijzigen van agrarisch naar wonen. Daarbij is ook ruimte voorzien voor het hobbymatig houden van vijf tot zeven paarden.

Het perceel was voorheen in gebruik als agrarisch bedrijf met vergunning voor 14.000 vleeseenden, honderd schapen en vier paarden. Inmiddels worden er geen dieren meer gehouden en verkeren de gebouwen in slechte staat. Een deel van de bebouwing wordt gesloopt, maar ongeveer 1.320 vierkante meter blijft behouden. Dat is aanzienlijk meer dan gebruikelijk bij een woonbestemming.

De medewerking van het college is voorlopig en hangt af van verdere voorwaarden. Zo moet er onder meer aandacht zijn voor een goede landschappelijke inpassing en het verwijderen van asbest. Ook moeten de plannen en bijbehorende onderzoeken verder worden uitgewerkt. Omwonenden krijgen nog de mogelijkheid om mee te denken over de plannen.

De functiewijziging biedt een nieuwe invulling voor het terrein, dat al geruime tijd niet meer als agrarisch bedrijf functioneert. Het voorstel combineert wonen met ruimte voor paarden, wat aansluit bij de landelijke omgeving van Mariënvelde.