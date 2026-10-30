Weer Achterhoek: Bewolkt weer

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Foto: PR

In Achterhoek verloopt de dag bewolkt. De temperatuur begint rond 6 graden en bereikt later op de dag ongeveer 14 graden.

Zo verloopt de dag

De ochtend begint zonnig, in de middag wordt het bewolkt en de avond verloopt bewolkt. Het karakter van het weer verandert daarmee merkbaar tussen de verschillende dagdelen. Wie langere tijd buiten is, merkt die overgang waarschijnlijk beter dan iemand die alleen even op pad gaat.

Het loont vandaag om af en toe opnieuw naar buiten te kijken. Wolkenvelden en opklaringen kunnen elkaar afwisselen, waardoor het ene moment aangenamer aanvoelt dan het andere.

Regen en wind

Regen speelt naar verwachting nauwelijks een rol en op de meeste plaatsen blijft het droog. Buitenplannen hoeven daardoor waarschijnlijk niet om het weer te worden aangepast. De wind blijft rustig en zal meestal weinig opvallen.

Praktisch voor onderweg

Het weer levert voor de meeste dagelijkse activiteiten weinig bijzondere beperkingen op. Plaatselijke wolkenvelden of opklaringen kunnen het weerbeeld nog iets veranderen, maar grote verrassingen worden niet verwacht.

De zon is vandaag boven de horizon van ongeveer 07:24 tot 17:08 uur.

KNMI-waarschuwing voor Gelderland

⚠️ Code geel Gelderland. Vanochtend op veel plaatsen (dichte) mist Bekijk de actuele waarschuwing bij het KNMI.