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Foto: PR

Het blijft koud in de Achterhoek. De temperatuur ligt tussen 1 en 7 graden. Het is vooral motregenachtig.

Verwachting voor vandaag

De ochtend begint motregenachtig. Vanmiddag wordt het bewolkt. Vanavond is het zonnig.

Regen en wind

De kans op regen is ongeveer 73 procent en is het grootst in de ochtend. Er staat weinig wind.

Praktisch voor onderweg

Warme kleding is verstandig. Neem regenkleding mee als je langer op pad gaat.

Voor land en erf

De avond biedt waarschijnlijk de beste kans op droog buitenwerk. In de vroege uren ligt de temperatuur dicht bij het vriespunt. Het is licht van ongeveer 08:01 tot 16:35 uur.