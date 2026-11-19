1 minuut leestijd

Foto: PR

In Vorden blijft een opvanglocatie voor 80 jonge vluchtelingen staan aan de Bedrijvenweg. De gemeente Bronckhorst en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voeren hierin de eerder vergunde plannen uit, ondanks gesprekken over mogelijke alternatieven of combinaties met andere doelgroepen.

Volgens het COA is de vraag naar opvangplekken voor vluchtelingen nog steeds groot. De locatie krijgt een nieuwe invulling met een mix van jongens en meisjes die gefaseerd worden geplaatst. Dit moet zorgen voor een betere integratie en een snellere signalering van problemen, zegt wethouder Robbert van Velsen. Definitieve afspraken hierover worden nog gemaakt.

De gemeente werkt daarnaast samen met omwonenden aan leefbaarheid en veiligheid rondom de opvanglocatie. Ook wordt het beheerplan dat samen met bewoners is opgesteld, verder uitgevoerd.

Voor opvang in Hengelo (Gld) lopen de gesprekken met het COA nog en is nog geen beslissing genomen over invulling of locaties.

De bouw van de locatie in Vorden begint binnenkort. Vanaf 23 november start aannemer Brinks met voorbereidende werkzaamheden. Eerst worden bouwhekken geplaatst en wordt er onderzoek gedaan naar mogelijk achtergebleven oorlogswrakken in de bodem. Daarna volgt de aanleg van riolering en elektriciteit. De planning is dat de opvanglocatie in de zomer van 2027 klaar is voor gebruik.

De werkzaamheden worden uitgevoerd terwijl eventuele bezwaar- of beroepsprocedures nog lopen. Het COA neemt daar zelf de verantwoordelijkheid voor.