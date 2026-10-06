GELDERLAND — Cultuurfonds Gelderland steunt 50 projecten met ruim 200.000 euro

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Het Cultuurfonds Gelderland heeft in het derde kwartaal van 2026 een bedrag van 205.160 euro verdeeld over 50 cultuur- en natuurprojecten in de provincie. De projecten variëren van een communitytheatervoorstelling over vluchtelingen in de Oude IJsselstreek tot een tentoonstelling over de schilder Sientje Mesdag-Van Houten op de Veluwe en een musical over Emilia van Nassau in Wijchen.

Een van de opvallende projecten is Buurtmakers, een communitytheatervoorstelling die verhalen verzamelt over de komst van vluchtelingen naar de Achterhoek. Stichting DRU, Openluchttheater Engbergen, Muziektheater De Plaats en VluchtelingenWerk Oude IJsselstreek ontvangen hiervoor 10.000 euro. In de voorstelling delen zowel vluchtelingen als lokale bewoners hun ervaringen, waarbij thema’s als noaberschap en verschillen in uiterlijk, geloof en taal centraal staan. De voorstelling wordt vanaf 16 september 2027 op diverse locaties in de gemeente Oude IJsselstreek opgevoerd.

Een ander project dat steun krijgt is een initiatief van Cultura Ede rond de schilder Sientje Mesdag-Van Houten (1834-1909), een belangrijke vrouwelijke vertegenwoordiger van de Haagse School. Zij vond inspiratie op de Veluwe en maakte tussen 1880 en 1900 diverse schetsen en schilderijen in plaatsen als Wekerom, Bennekom, Ede en Otterlo. Het project, dat eind 2026 start en twee jaar duurt, onderzoekt samen met inwoners welke plekken zij destijds bezocht en legt dit vast in een overzichtstentoonstelling en een kunstroute of podwalk. Hiervoor is eveneens 10.000 euro beschikbaar gesteld.

Daarnaast ontvangt Stichting Musicalproductie Maas & Waal 7.500 euro voor Emilia de Musical, die in juni 2028 wordt opgevoerd bij Museum Kasteel Wijchen. De musical vertelt het verhaal van Emilia van Nassau, de jongste dochter van Willem van Oranje, die tegen de wil van haar familie trouwde met prins Emanuel van Portugal. De voorstelling sluit een programma af rond Emilia en de geschiedenis van het kasteel, dat in april 2027 honderd jaar bestaat. In de voorbereiding werken de initiatiefnemers samen met het museum, basisscholen, toneelverenigingen, de Historische Vereniging Tweestromenland en bibliotheken in Wijchen, Druten en West Maas en Waal. Ook wordt een musical ontwikkeld voor groep 8 van de basisscholen in de gemeente Wijchen.

Het Cultuurfonds Gelderland is een van de twaalf provinciale afdelingen van het landelijke Cultuurfonds, dat jaarlijks ruim 50 miljoen euro investeert in cultuur en natuur. Dit geld wordt verdeeld over meer dan 4.000 projecten en personen in Nederland, het Caribisch deel van het Koninkrijk en Suriname. De financiering komt onder meer van de VriendenLoterij, Nederlandse Loterij, donateurs en nalatenschappen. Verenigingen, stichtingen, culturele instellingen, natuurorganisaties en individuele kunstenaars kunnen een bijdrage aanvragen.

Meer informatie over de projecten en het Cultuurfonds Gelderland is te vinden op de officiële website.