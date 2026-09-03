EIBERGEN — Aanleg nieuwe drinkwaterleiding naar Hengelo start in oktober

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Foto: ter illustratie – Foto: AI

Drinkwaterbedrijf Vitens begint in oktober met de aanleg van een nieuwe drinkwatertransportleiding tussen Eibergen en Hengelo (Gld). De voorbereidingen voor het project zijn volgens de gemeente Berkelland inmiddels in een vergevorderd stadium.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Combinatie Waterverbinders, een samenwerking tussen Heijmans en GMB. De aanleg begint in Eibergen. Van daaruit wordt gewerkt in de richting van drinkwaterwinning ’t Klooster bij Hengelo, in de gemeente Bronckhorst.

De nieuwe leiding moet ervoor zorgen dat Vitens het beschikbare drinkwater beter over de regio kan verdelen. Het gaat om een grote leiding waarmee schoon drinkwater naar dorpen, steden en wijken wordt vervoerd. Een deel van het tracé loopt door landbouwpercelen. Vitens voert hierover gesprekken met grondeigenaren.

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Omwonenden ontvangen een brief met informatie over de werkzaamheden en de mogelijke gevolgen voor hun omgeving. Vitens en Combinatie Waterverbinders houden op donderdag 10 september een informatieavond bij Café Dute aan de Meester Nelissenstraat 16 in Beltrum. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. De inloop is vanaf 19.45 uur en aanmelden is niet nodig.

Meer informatie staat op de websites van gemeente Berkelland en Vitens.