BERKELLAND — Monumenten en erfgoed in Berkelland open tijdens Open Monumentenweekend

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Foto: PR

Op 12 en 13 september openen tientallen monumenten en bijzondere locaties in Berkelland hun deuren tijdens het Open Monumentenweekend. Bezoekers kunnen monumenten bekijken, deelnemen aan wandelingen en fietsroutes volgen die langs verschillende erfgoedlocaties voeren.

Bekende en minder bekende locaties zijn toegankelijk. Zo zijn onder meer ’t Spuythuys in Borculo en Hemels Overnachten in Rekken te bezoeken. In Neede is de notariswoning open, en er is gelegenheid om het openluchttheater en zwembad ’t Galgenveld te bekijken. Bij landschapsmonument de Molebult, achter De Heikamp in Ruurlo, staan boswachters klaar om uitleg te geven over het beheer en onderhoud van het natuurlijk erfgoed.

Naast bezichtigingen zijn er extra activiteiten. In Geesteren is een mini-expositie over verdwenen erfgoed te zien, en in Gelselaar wordt de openstelling van de kerk gecombineerd met een boekenmarkt. Op zaterdag wordt in Eibergen een dorpswandeling georganiseerd, waarbij deelnemers langs historische en architectonische hoogtepunten wandelen. In Borculo zijn op beide dagen gratis stadswandelingen mogelijk. Aanmelden daarvoor kan bij de toeristische informatiepunten in Eibergen en Borculo.

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Er zijn drie fietsroutes beschikbaar die langs monumenten leiden die tijdens het weekend open zijn. Hoewel niet alle monumenten direct aan deze routes liggen, zijn ze omfietsen zeker waard. De routes zijn te downloaden van de website of te verkrijgen bij de lokale VVV’s in Ruurlo, Neede en bij de toeristische informatiepunten in Eibergen en Borculo. De openingstijden van de monumenten verschillen per locatie en dag, dus bezoekers wordt aangeraden vooraf de website te raadplegen.

Het Open Monumentenweekend wordt op vrijdag 11 september officieel afgetrapt bij Hertenhoeve De Lavei in Geesteren. Historicus Jan Put verzorgt die middag een lezing getiteld “Van monumentenzorg naar erfgoedbeleid”. Hij bespreekt daarin de overgang van de traditionele conserverende monumentenzorg in de 19e eeuw naar de hedendaagse uitdagingen rond behoud en nieuwe bestemmingen voor erfgoed. De inloop start om 14.30 uur, met een aanvang van het officiële programma om 15.00 uur.

Voor meer informatie over deelnemende monumenten en activiteiten, en toegang tot de fietsroutes, kunnen geïnteresseerden terecht op de website van Open Monumentendag Berkelland.