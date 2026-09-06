Weer Achterhoek: frisse start, later ruimte voor de zon

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Foto: PR

In Achterhoek begint de dag fris met ongeveer 8 graden. Daarna warmt het duidelijk op en kan het vanmiddag circa 22 graden worden. Het algemene weerbeeld is bewolkt.

Zo verloopt de dag

De ochtend begint zonnig, in de middag wordt het licht bewolkt en de avond verloopt licht bewolkt. In de loop van de dag wordt de lucht dus vriendelijker en krijgt de zon meer gelegenheid om door te breken. Wie langere tijd buiten is, merkt die overgang waarschijnlijk beter dan iemand die alleen even op pad gaat.

De dag heeft twee gezichten: vroeg voelt het nog koel aan, terwijl het later een stuk zachter wordt. Vooral op zonnige en beschutte plekken is dat verschil goed merkbaar.

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Regen en wind

Regen speelt naar verwachting nauwelijks een rol en op de meeste plaatsen blijft het droog. Buitenplannen hoeven daardoor waarschijnlijk niet om het weer te worden aangepast. De wind blijft rustig en zal meestal weinig opvallen.

Praktisch voor onderweg

Een extra laagje is in de vroege uren prettig, maar kan later waarschijnlijk uit. Plaatselijke wolkenvelden of opklaringen kunnen het weerbeeld nog iets veranderen, maar grote verrassingen worden niet verwacht.

De zon is vandaag boven de horizon van ongeveer 06:53 tot 20:10 uur.