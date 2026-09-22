NEEDE — Ryan Gal uit Neede wint wereldtitel tijdrijden bij beloften

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Foto: Het peloton van de Ronde van de Achterhoek rijdt door Groenlo. De foto dient als sfeerbeeld bij het bericht over wereldkampioen tijdrijden Ryan Gal. Foto: Marcel Houwer.

Wielrenner Ryan Gal uit Neede is wereldkampioen tijdrijden geworden bij de beloften. Maandag 21 september legde hij in Montréal het parcours af in 37 minuten en 26,16 seconden, waarmee hij de titel veroverde.

De Italiaan Nicolas Milesi eindigde als tweede, op 7,01 seconden van Gal. De Spanjaard Héctor Álvarez Martínez werd derde.

De overwinning kwam voor Gal zelf onverwacht. Bij de eerste meetpunten lag hij nog op de vijfde en vierde plaats. Pas in de laatste kilometers wist hij zijn achterstand goed te maken. Kort voor de wedstrijd was hij ziek geweest, maar hij was vooral tevreden dat hij de rit kon rijden zoals hij wilde. Op de laatste hellingen had hij nog voldoende kracht om door te trekken naar de finish.

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Gal rijdt voor de continentale ploeg Metec-Solarwatt. Met zijn zege is hij de tweede Nederlander die de wereldtitel tijdrijden bij de mannelijke beloften wint, negentien jaar na Lars Boom.