DOETINCHEM — Monuta Doetinchem opent deuren voor gratis Open Huis

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Monuta in Doetinchem nodigt iedereen uit om op zaterdag 10 oktober een kijkje te nemen achter de schermen van het uitvaartcentrum. Tussen 11.00 en 15.00 uur zijn de deuren aan de Keppelseweg 40 open voor een Open Huis waar bezoekers zonder afspraak binnen kunnen lopen.

Tijdens deze dag kunnen bezoekers onder meer genieten van een kop koffie en een Plakje Troost, een speciaal koekje dat symbool staat voor het delen van herinneringen. Medewerkers van Monuta staan klaar om vragen te beantwoorden over uitvaartzorg en de mogelijkheden rondom afscheid. Uitvaartverzorgster Anne van Keulen legt uit dat het Open Huis bedoeld is om mensen gerust te stellen en inzicht te geven in wat er gebeurt als een dierbare overlijdt.

Bezoekers krijgen ook een set gratis praatkaarten mee, bedoeld om thuis met familie of vrienden open gesprekken over afscheid te voeren. Daarnaast is het mogelijk om een antwoordkaart in te vullen voor een vervolgafspraak, bijvoorbeeld om uitvaartwensen vrijblijvend te bespreken of om uitvaartpolissen te laten controleren.

Monuta is al meer dan honderd jaar actief in de uitvaartbranche en verzorgt jaarlijks ongeveer 15.000 uitvaarten. Het bedrijf biedt financiële zekerheid aan ruim 1,7 miljoen mensen met uitvaartverzekeringen en heeft eigen begraafplaatsen en crematoria verspreid over het land.

Wie vooraf vragen heeft, kan contact opnemen met Monuta Doetinchem via telefoonnummer 0314 325 917. Meer informatie over het Open Huis is te vinden op monuta.nl/vestiging/doetinchem.