STOKKUM — Stokkum krijgt nieuw ontmoetingscentrum in kerk en pastorie

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In Stokkum wordt de huidige kerk en pastorie omgebouwd tot een ontmoetings- en activiteitencentrum. Deze nieuwe plek moet het hart van het dorp worden, waar inwoners samenkomen voor activiteiten, culturele evenementen en ondersteuning op het gebied van zorg en welzijn. Het centrum krijgt een huiskamer waar mensen terechtkunnen voor een kop koffie, een praatje of een spelletje. Daarnaast worden er regelmatig activiteiten georganiseerd, zoals jeu de boules, kaartmiddagen en gezamenlijke maaltijden. Ook verenigingen, jongeren en ouderen verhuizen hun activiteiten naar deze centrale locatie.

Een dorpsverbinder gaat een verbindende rol spelen door inwoners, ondernemers en verenigingen met elkaar in contact te brengen en samen nieuwe initiatieven op te zetten. Verder is er ruimte voor culturele bijeenkomsten, muziekoptredens, lezingen en exposities van lokale kunstenaars. Naast de binnenruimtes wordt ook de pastorietuin ingericht als groene ontmoetingsplek. Hier komen onder meer jeu-de-boulesbanen, een multifunctioneel grasveld en ruimte voor evenementen. Een groep betrokken inwoners helpt actief mee met de verbouwing en inrichting van het centrum. In het ontmoetingscentrum komt bovendien een informatiepunt waar inwoners met vragen over zorg, welzijn, eenzaamheid en armoede terechtkunnen. Zo kunnen zij sneller passende hulp en advies krijgen.

De realisatie van het centrum is mogelijk gemaakt door een Dorpendeal, een samenwerking tussen Stichting Vrienden van Suitbertus, de gemeente Montferland en de provincie Gelderland. Deze samenwerking ondersteunt initiatieven die het samenleven in dorpen versterken.

Meer informatie over de Dorpendeal en soortgelijke projecten is te vinden op de website van de provincie Gelderland.