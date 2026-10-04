GROENLO — Grol wint thuisduel tegen Quick 1888 dankzij twee doelpunten van Mick Wissink

2 minuten leestijd

Foto: Marcel Houwer

Grol heeft zondag 4 oktober op sportpark Den Elshof in Groenlo de thuiswedstrijd tegen Quick 1888 met 2-0 gewonnen. Mick Wissink maakte beide doelpunten. De ploeg hield achterin de nul, mede dankzij een belangrijke redding van doelman Nick Oude Luttikhuis voor rust.

In de zeventiende minuut kreeg Grol een goede kans toen Tycho Riteco vanaf de middenlijn alleen op de keeper afging. Hij werd echter bijgehaald en schoot vervolgens recht op de doelman. Vier minuten later brak Wissink de ban door uit een hoekschop raak te koppen, waardoor Grol op voorsprong kwam. Quick 1888 kreeg vlak voor rust een mogelijkheid om de stand gelijk te trekken, maar Oude Luttikhuis hield zijn doel schoon met een knappe redding. Zo ging Grol met een 1-0 voorsprong de rust in.

Na de pauze golfde het spel op en neer zonder grote kansen. Pas in de 66e minuut wist Grol de marge te verdubbelen. Riteco gaf een voorzet waar Wissink opnieuw succesvol mee was en zijn tweede doelpunt van de middag maakte.

De 2-0 bleef tot het einde staan, waarmee Grol een verdiende overwinning pakte.

Meer informatie over de club is te vinden op de website van SV Grol.

Wedstrijdinformatie

Scoreverloop:

21e min. 1 – 0 Mick Wissink

66e min. 2 – 0 Mick Wissink

Scheidsrechter:

Nick Hendrikx uit Hengelo (Ov.)

Kaarten:

Geel: Wout Reukers, Davy Schutten en Klaas Alten en Quick 1888 1x

Opstelling Grol:

Nick Oude Luttikhuis, Kjell Riteco, Joost Penterman, Juup Ratering, Wout Reukers, Davy Schutten (89. Noah Jansen),Tycho Riteco (89. Teun Reijerink), Jordy Schutten (62. Mike Roeterdink), Sem van Beckhoven (77. Pepijn Analbers), Mick Wissink (77. Klaas Alten) en Jakob Corts.

Programma Grol 1

Zondag 11 oktober 14.00 uur WSV – Grol

Zondag 25 oktober 14.30 uur Grol – OBW

Uitslagen 2J

Grol – Quick 1888 2 – 0

Westervoort – OBW 3- 1

Trekvogels – Varsseveld 1 – 1

Beuningse Boys – DVOL 1 – 1

AZC – WSV 1 – 4

DCS – Jonge Kracht 4 – 1

Cuijk – VIOD 1 – 1

Stand 2J

1. DCS 3 – 9

2. Westervoort 3- 9

3. VIOD 3 – 7

4. Varsseveld 3 – 7

5. WSV 3 – 6

6. DVOL 3 – 4

7. Trekvogels 3 – 4

8. Jonge Kracht 3 – 3

9. OBW 3 – 3

10. Grol 3 – 3

11. AZC 3 – 3

12. Cuijk 3 – 1

13. Beuningse Boys 3 – 1

14. Quick 1888 3 – 0