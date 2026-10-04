GROENLO — Goedbezochte Kanonsloop telt 362 inschrijvingen

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Foto: Marcel Houwer

De 38e editie van de Kanonsloop trok zondag 4 oktober veel belangstelling. Het evenement telde in totaal 362 inschrijvingen en werd goed bezocht. Lopersvereniging Groenlo organiseerde wedstrijden over vijf en tien kilometer, waarbij ook bedrijventeams samen de sportieve uitdaging aangingen. Start en finish lagen bij de Muziekkoepel aan de Maliebaan/Wheme. De tien kilometer kende dit jaar een vernieuwd parcours langs onder meer Bommelwereld, Camping Marveld, de Groenlose gracht en stadspark De Grolse Weiden. Zo voerde de route de lopers langs verschillende herkenbare plekken in en rondom Groenlo.

Op de vijf kilometer was Bob te Lindert de snelste. Hij finishte in 15 minuten en 55 seconden, voor Thomas Konings (17:28) en Wessel te Bokkel (17:58). Rianne Aarnink-Klein Brinke won bij de vrouwen in 19:37. Naomi Schokkin werd tweede in 20:50, gevolgd door Isabel Wigger in 21:30.

Mark te Brake schreef de tien kilometer op zijn naam in 35:08. Adriaan Boer eindigde als tweede in 36:37 en Dennis Storkhorst als derde in 36:56. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Annemarie Arentsen, die na 39:57 over de finish kwam. Lynn Rusink (40:38) en Suzan de Jong (44:31) maakten het podium compleet.

Bij de bedrijvenloop won Marboma 1 de vijf kilometer, voor Marianum 1 en Marianum 3. Op de tien kilometer eindigde Nedap 2 bovenaan, gevolgd door Nedap 3 en Klaassen Running Team. De drie snelste tijden per ploeg bepaalden het teamklassement.

De volledige uitslagen zijn te bekijken op LVG website