EEFDE — Concert met barokmuziek en saxofoon in Kapel op ’t Rijsselt

1 minuut leestijd

Foto: Anne Reitsma

Op zondag 11 oktober geeft het Amstel Saxophone Quartet een concert in de Kapel op ’t Rijsselt aan de Mettrayweg 25 in Eefde. Het concert begint om 11.30 uur.

Hoewel de saxofoon pas na de barokperiode is uitgevonden, laat het kwartet horen dat barokmuziek ook goed kan swingen op deze bijzondere blaasinstrumenten. Op het programma staan originele stukken van bekende barokcomponisten als Bach, Telemann en Vivaldi. Daarnaast spelen ze ook composities van latere en hedendaagse componisten die zich lieten inspireren door de barok en de klank van de saxofoon.

Het Amstel Saxophone Quartet bestaat al meer dan 25 jaar en geniet landelijke en internationale bekendheid. Het concert richt zich niet alleen op liefhebbers van barok en renaissance, maar ook op muziekliefhebbers die benieuwd zijn naar nieuwe combinaties van muziek en inspiratie.

Meer informatie over het concert is beschikbaar op www.kapeloptrijsselt.nl