Herfstactiviteiten voor kinderen bij Huis Verwolde met natuurexpeditie en poffertjes

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Foto: Dies Goorman

Tijdens de herfstvakantie kunnen kinderen tot 12 jaar bij Huis Verwolde deelnemen aan speciale natuurexpedities en een vernieuwde knapzakroute met poffertjes als beloning.

De natuurexpeditie richt zich op de veranderingen die de herfst met zich meebrengt. Kinderen ontdekken wat er gebeurt met kleine diertjes, welke veranderingen er in de natuur plaatsvinden en hoe de kleuren van de bomen veranderen. Een ervaren natuurgids begeleidt de kinderen tijdens deze tocht door de natuur rondom Huis Verwolde. De excursies vinden plaats op 10, 14 en 21 oktober van 13.30 tot 15.00 uur. De kosten bedragen 5 euro per kind. Ouders en begeleiders kunnen tijdens de expeditie het huis bezoeken, maar gaan niet mee op pad. Bij slecht weer gaat de expeditie gewoon door.

Daarnaast is er de knapzakactie, die dit seizoen een frisse nieuwe uitstraling heeft gekregen met meer vragen. De route is te lopen van 10 tot en met 25 oktober op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag tussen 11.00 en 15.00 uur. De knapzak is verkrijgbaar in de museumwinkel voor 10 euro. De route duurt ongeveer een uur en als beloning krijgen deelnemers een cadeautje en een portie poffertjes. Huis Verwolde sluit om 16.00 uur, dus het is verstandig om ruim op tijd te starten.

Huis Verwolde wordt beheerd door Geldersch Landschap & Kasteelen, dat zich inzet voor het behoud van natuur, kastelen en landgoederen in Gelderland. De organisatie werkt met steun van donateurs, vrijwilligers en andere partners.

Reserveren voor de natuurexpeditie kan via de website van Geldersch Landschap & Kasteelen. Meer informatie over Huis Verwolde is te vinden op glk.nl/verwolde.