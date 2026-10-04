DOETINCHEM — Theater Amphion zet kinderen in het zonnetje tijdens Nationale KinderTheaterWeek

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Foto: Cora Migchelbrink

Van 17 tot en met 25 oktober staat Theater Amphion in het teken van kinderen en theater tijdens de Nationale KinderTheaterWeek. Kinderen vanaf 4 jaar kunnen dan met hun gezin genieten van speciale jeugdvoorstellingen, meedoen aan een tekenwedstrijd en deelnemen aan een tweedaagse CultuurExpeditie.

Het thema van deze KinderTheaterWeek is natuur. Kinderen worden uitgenodigd om hun eigen natuurkunstwerk te maken. Dit kan op allerlei manieren: tekenen, knippen, plakken of een andere creatieve techniek. De winnende tekening krijgt een opvallende plek in het theater als onderdeel van een groot kunstwerk dat samen met andere kinderen kan worden ingekleurd. De winnaar mag bovendien vriendjes of vriendinnetjes meenemen om het kunstwerk samen tot leven te brengen.

De tekeningen kunnen tot en met zaterdag 10 oktober worden ingestuurd. Dit kan door een scan te mailen naar tekeningenwedstrijd@amphion.nl of door de tekening af te geven bij Theater Amphion aan de Hofstraat 159 in Doetinchem.

Voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar is er op maandag 19 en dinsdag 20 oktober een tweedaagse CultuurExpeditie. Tijdens deze dagen maken zij kennis met verschillende creatieve disciplines zoals theater, dans, circus, musical en film. De expeditie wordt afgesloten met een voorstelling van Beuk! van Kim van Zeben. Deelname kost 25 euro per kind, inclusief de voorstelling. Aanmelden kan via amphion.nl/kindertheaterweek.

Daarnaast staan er drie jeugdvoorstellingen gepland waar kinderen samen met hun gezin naartoe kunnen: