OOST GELRE — Oost Gelre vraagt minister aandacht voor zorgen boeren rond Vragenderveen

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De gemeente Oost Gelre heeft minister Jaimi van Essen van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur een brief gestuurd over de zorgen van agrarische ondernemers rond het Vragenderveen. Wethouder Theo Donderwinkel is daarnaast begonnen met gesprekken met boeren die binnen de mogelijke stikstofzone van 500 meter rond het natuurgebied liggen. De brief aan de minister volgt op een bijeenkomst op 11 augustus in het gemeentehuis in Lichtenvoorde, waar meer dan 150 boeren een brandbrief aan het college overhandigden. Zij uitten hun zorgen over het landelijke stikstofbeleid en de mogelijke gevolgen voor hun bedrijven, gezinnen, werkgelegenheid en de leefbaarheid van het buitengebied.

Wethouder Donderwinkel gaf tijdens een commissievergadering op 8 september aan dat het college op 24 augustus een brief naar minister Van Essen heeft gestuurd. Daarin vraagt de gemeente om de zorgen uit het landelijk gebied serieus mee te nemen bij de verdere uitwerking van het stikstofbeleid. Volgens het college kunnen duurzame oplossingen alleen slagen als ze gebiedsgericht, uitvoerbaar, uitlegbaar en maatschappelijk gedragen zijn. De brief is ook gedeeld met de provincie Gelderland en andere gemeenten in de Achterhoek. De gemeenteraad ontvangt een afschrift van de brief.

Naast deze bestuurlijke stap is Donderwinkel gestart met persoonlijke gesprekken met de agrarische ondernemers die mogelijk worden geraakt door de plannen. Van de vijf bedrijven binnen de mogelijke zone rond het Vragenderveen zijn er inmiddels vier bezocht. Het vijfde bedrijf volgt nog. Op een vraag van raadslid Mark Eekelder (VVD) bevestigde de wethouder dat er op de huidige kaart een zone van 500 meter rond het Vragenderveen is ingetekend. Over de precieze maatregelen binnen deze zone is nog geen definitieve duidelijkheid.

De zorgen van de boeren zijn ingegeven door de Kamerbrief van 26 juni 2026, waarin minister Van Essen aankondigt dat het kabinet rond stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden zones van 500 of 1.000 meter wil instellen. Binnen deze zones kunnen aanvullende maatregelen gelden om de natuur te beschermen. Voor het Vragenderveen wordt nu uitgegaan van een zone van 500 meter. Boeren vrezen dat de maatregelen grote gevolgen kunnen hebben voor hun bedrijfsvoering en toekomst. Omdat veel onderdelen van het landelijke beleid nog moeten worden uitgewerkt, is nog onduidelijk welke gevolgen dit precies heeft voor de vijf bedrijven in Oost Gelre.

Het college houdt de landelijke ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en informeert de betrokken ondernemers hierover. Ook blijft de gemeenteraad op de hoogte van vervolgstappen en reacties van provincie en Rijk.