HARREVELD — College en Dorpsbelangen blijven verdeeld over draagkrachtonderzoek Harreveld

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Foto: Streekgids SG

Het college van Oost Gelre en Dorpsbelangen Harreveld zijn het nog altijd niet volledig eens over de opzet van het onafhankelijke draagkrachtonderzoek naar de mogelijke opvang van nareizigers op het iHub-terrein. Het verschil draait vooral om de vraag of alleen naar de huidige plannen moet worden gekeken, of ook naar andere vormen van gebruik die volgens het omgevingsplan op het terrein mogelijk zijn. Het college wil het onderzoek desondanks laten beginnen.

De kwestie kwam op 8 september aan de orde tijdens de commissievergadering van de gemeenteraad. Mark Eekelder van de VVD stelde vragen naar aanleiding van berichtgeving in de Groenlose Gids over de planning van het onderzoek. De gemeenteraad nam op 7 juli unaniem de motie Onafhankelijk draagkrachtonderzoek voorafgaand aan besluitvorming opvang Harreveld aan. Daarin wordt het college opgedragen een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren in samenspraak met Dorpsbelangen Harreveld, het COA en iHub. Ook moeten de gezamenlijke gevolgen van de mogelijke opvang en de heropening van de justitiële jeugdinrichting in het onderzoek worden meegenomen.

Dorpsbelangen Harreveld liet eerder weten de gekozen onderzoeksopzet niet te kunnen onderschrijven. De vereniging vindt dat het onderzoek antwoord moet geven op de vraag of Harreveld voldoende draagkracht heeft voor de voorgenomen opvang van maximaal 200 nareizigers, in combinatie met de heropening van de justitiële jeugdinrichting met ongeveer zeventig plaatsen. In de onderzoeksopzet van het college wordt de COA-opvang echter ook vergeleken met andere vormen van gebruik door zorgpartijen die volgens het huidige omgevingsplan mogelijk zouden zijn. Dorpsbelangen beschouwt die toevoeging als een vorm van sturing van het onderzoek en heeft het college gevraagd de onderzoeksopzet te heroverwegen.

Wethouder Theo Donderwinkel verklaarde dat gedurende de zomer intensief overleg is gevoerd met Dorpsbelangen over de opdracht en de keuze van het onderzoeksbureau. Het bureau waaraan Dorpsbelangen de voorkeur gaf, is door de gemeente benaderd. Over een groot deel van het onderzoek zijn de partijen het volgens de wethouder eens geworden. Het belangrijkste verschil zit volgens Donderwinkel in het uitgangspunt. Dorpsbelangen wil volgens hem uitgaan van de huidige situatie en de plannen die nu voorliggen. Het college wil daarnaast in beeld brengen welke mogelijkheden het omgevingsplan biedt aan de eigenaar van het terrein en aan mogelijke toekomstige huurders.

“Daar zit het grote verschil van mening”, aldus de wethouder. Het college vindt deze informatie nodig om een objectief beeld te krijgen van de mogelijke gevolgen van het gebruik van het terrein op korte en lange termijn.

De VVD vroeg zich af hoe een onderzoek naar draagkracht kan bijdragen aan vertrouwen wanneer de betrokken partijen het vooraf al niet eens zijn over de onderzoeksvraag. Volgens Eekelder bestaat het risico dat tijd en geld worden besteed aan een onderzoek dat uiteindelijk niet de informatie oplevert die de gemeenteraad nodig heeft.

Ook Ellen Dusseldorp vroeg de wethouder om duidelijk te maken waar het verschil tussen de gemeente en Dorpsbelangen precies zit. Donderwinkel herhaalde dat het college breder wil kijken dan alleen de huidige situatie. Volgens hem voldoet de gekozen onderzoeksvraag aan de motie van 7 juli, omdat breed naar de draagkracht van Harreveld wordt gekeken.

De wethouder kondigde geen aanpassing van de onderzoeksopdracht aan. Hij vindt het belangrijk dat het onderzoek nu begint, zodat Harreveld, de gemeenteraad en het college over onafhankelijke en transparante informatie kunnen beschikken.

Op verzoek van Eekelder zegde Donderwinkel wel toe dat de volledige onderzoeksopzet en de precieze formulering van de onderzoeksvraag zo snel mogelijk, uiterlijk bij de vrijdagpost, met de gemeenteraad worden gedeeld. De raadsleden kunnen vervolgens zelf beoordelen of de opdracht volgens hen aansluit bij de letter en de bedoeling van de unaniem aangenomen motie.

Het draagkrachtonderzoek moet naar verwachting medio november zijn afgerond. Daarna worden de resultaten tijdens een besloten bijeenkomst gepresenteerd aan de raads- en commissieleden. Ook de voorzitter van Dorpsbelangen Harreveld wordt daarvoor uitgenodigd. Volgens de huidige planning bespreekt de gemeenteraad op 15 december zijn wensen en bedenkingen over de mogelijke opvang.