Weer Achterhoek: regen speelt vandaag een duidelijke rol

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Foto: PR

In Achterhoek verloopt de dag regenachtig. De temperatuur begint rond 15 graden en bereikt later op de dag ongeveer 21 graden.

Zo verloopt de dag

De ochtend begint motregenachtig, in de middag wordt het bewolkt en de avond verloopt bewolkt. Het karakter van het weer verandert daarmee merkbaar tussen de verschillende dagdelen. Wie langere tijd buiten is, merkt die overgang waarschijnlijk beter dan iemand die alleen even op pad gaat.

Het loont vandaag om af en toe opnieuw naar buiten te kijken. Wolkenvelden en opklaringen kunnen elkaar afwisselen, waardoor het ene moment aangenamer aanvoelt dan het andere.

Regen en wind

Regen is vandaag een belangrijk onderdeel van het weer, vooral in de ochtend. In totaal kan ongeveer 5,7 millimeter vallen, waardoor wegen en fietspaden langere tijd nat kunnen blijven. Daarbij staat een matige wind, die vooral in het open gebied merkbaar is.

Praktisch voor onderweg

Het weer levert voor de meeste dagelijkse activiteiten weinig bijzondere beperkingen op. Wie langer op pad gaat kan het beste regenkleding meenemen. Kijk kort voor vertrek nog even naar de lucht, want de timing van bewolking en buien kan plaatselijk verschillen.

De zon is vandaag boven de horizon van ongeveer 07:34 tot 19:11 uur.