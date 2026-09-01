SINDEREN — ’t Buurtschap brengt blijspel ‘Het Veenspook’ opnieuw op de planken

1 minuut leestijd

Foto: PR

Toneelgezelschap ’t Buurtschap speelt op woensdag 2 en donderdag 3 september het blijspel Het Veenspook in het Buurtschapshuis in Sinderen. De voorstellingen vormen de aftrap van het Sinderensfeest en beginnen beide avonden om 20.00 uur. De zaal aan de Sinderenseweg 112 opent om 19.30 uur.

Het stuk van schrijver D.J. Eggengoor speelt zich af aan het begin van de jaren zeventig. In het fictieve grensdorp Bargerveen runt Treute Wapsenkamp de boerenherberg De Vier Winden. Veel gasten ontvangt ze niet en dat vindt de eigenzinnige uitbaatster eigenlijk wel prettig. Samen met Gore Gerrit houdt ze zich liever met andere zaken bezig.

Die rust verdwijnt wanneer zich onverwacht meerdere bezoekers melden. Onder anderen een ambtenaar, een jonge grenscommies en Treutes nicht Betty verschijnen in de herberg. Betty eist haar erfdeel op. Ondertussen jaagt op maanloze avonden een veenspook de bewoners angst aan. Niet iedereen blijkt te zijn wie hij of zij zegt te zijn.

Advertentie Marcel Houwer Fotografie – Foto- en dronefotografie in de Achterhoek en Nederland

’t Buurtschap speelde Het Veenspook ruim 25 jaar geleden ook al. Het groeide uit tot de meest gespeelde voorstelling van het gezelschap. Later volgen nog uitvoeringen op donderdag 24 september en zondag 4 oktober.

Kaarten voor de voorstellingen tijdens het Sinderensfeest zijn verkrijgbaar via de Oranjevereniging Sinderen. Meer informatie staat op de website van ’t Buurtschap.