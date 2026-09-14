GRONAU (D) — Webinar over Nederlandse pensioentransitie voor grenspendelaars

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Foto: Streekgids SG

Grenspendelaars die vragen hebben over de veranderingen in het Nederlandse pensioenstelsel kunnen op donderdag 24 september deelnemen aan een gratis webinar. De gezamenlijke GrensInfoPunten organiseren deze online bijeenkomst om uitleg te geven over de gevolgen van de pensioenhervormingen, vooral voor aanvullende pensioenen.

De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel roept bij veel mensen vragen op. Wat verandert er precies bij de pensioenopbouw? Hoe zit het met de reeds opgebouwde pensioenaanspraken? En hoe worden Nederlandse pensioenen belast als de ontvanger in Duitsland woont? Tijdens het webinar worden deze onderwerpen uitgebreid besproken.

Steffi Troost, pensioenbestuurder van de FNV en van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie, licht de belangrijkste aanpassingen toe. Ze gaat in op wat de transitie betekent voor huidige en voormalige grenspendelaars en wat er verandert voor de pensioenen die al zijn opgebouwd.

Daarnaast krijgen deelnemers een overzicht van de Nederlandse oudedagsvoorziening, inclusief de wettelijke AOW en de belastingregels voor Nederlanders die in Duitsland wonen. Na de presentatie is er ruimte om individuele vragen te stellen.

Het webinar begint om 16.30 uur en wordt in het Duits gehouden. Deelname aan het webinar is gratis. Belangstellenden kunnen zich tot en met 24 september online aanmelden via www.grenzinfo.eu/webseminar-pensioenstelselNL. Na aanmelding ontvangen deelnemers een bevestiging en de deelnamelink voor het webinar.