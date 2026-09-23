LICHTENVOORDE — Eerste regiowedstrijd op nieuwe BMX-baan FCCL

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Foto: PR

Fietscrossclub Lichtenvoorde houdt zaterdag 26 september een regionale BMX-wedstrijd op de nieuwe baan op het Eschpark. Het is de zevende wedstrijd van de regionale competitie van District Midden van de Nederlandse Fietscross Federatie.

Voor FCCL wordt het een bijzondere wedstrijddag. De nieuwe accommodatie werd in juli officieel geopend en krijgt nu voor het eerst een regiowedstrijd van de NFF op bezoek. De ongeveer 350 meter lange baan beschikt over meer dan veertig springbulten en een vijf meter hoge startheuvel.

Aan de regionale competitie doen rijders van verschillende fietscrossverenigingen mee. Eerdere wedstrijden werden dit seizoen onder meer gehouden in Apeldoorn, Nunspeet, Kampen, Kootwijkerbroek, Doetinchem en Putten. Na Lichtenvoorde volgen nog wedstrijden in Nijkerk en Bussum.

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De vrije training begint zaterdag om 8.30 uur. De wedstrijden starten naar verwachting rond 10.00 uur en duren tot halverwege de middag. Publiek kan de wedstrijden vanaf de kant volgen. De BMX-accommodatie van FCCL bevindt zich aan Eschpark 15 in Lichtenvoorde.

Meer informatie over de wedstrijd is te vinden op de website van FCCL