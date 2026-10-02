GROENLO — Grol JO17-1 kan zaterdag titel veiligstellen in thuiswedstrijd tegen JOY JO17-1

Laat je evenement voor €5,00 maximaal 7 dagen uitlichten op de voorpagina van Streekgids. We plaatsen het evenement bovendien één keer als betaalde promotie op de Facebookpagina van Streekgids. Streekgids bepaalt het moment waarop het Facebookbericht wordt geplaatst.

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