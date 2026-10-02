GROENLO — Grol JO17-1 kan zaterdag titel veiligstellen in thuiswedstrijd tegen JOY JO17-1

Grol JO17-1 speelt zaterdag 3 oktober een belangrijke wedstrijd tegen JOY JO17-1 uit de Oude IJsselstreek. De wedstrijd begint om 10.45 uur op Sportpark Den Elshof in Groenlo.
Met een overwinning kan Grol de eerste fase van de competitie als koploper afsluiten. Bij een gelijkspel of verlies is het team afhankelijk van de uitslag van concurrent ZZC ’20 JO17-1.
Supporters zijn welkom om de jonge spelers aan te moedigen tijdens deze beslissende wedstrijd.
Meer details zijn te vinden op de website van SV Grol.