DIDAM — Campagne voor restauratie van de Diemse Toren start in Didam

1 minuut leestijd

Foto: PR

In de Mariakerk in Didam begint vrijdagavond 2 oktober om 19.00 uur de campagne ‘Red de Diemse Toren’. De toren verkeert in een zorgelijke staat en heeft dringend restauratie nodig om het monument te behouden.

Tijdens de bijeenkomst wordt uitgelegd wat de huidige toestand van de toren is en welke werkzaamheden noodzakelijk zijn. Daarnaast wordt toegelicht op welke manieren inwoners, organisaties en ondernemers kunnen bijdragen aan het herstel. Dit kan onder meer door financiële steun, het leveren van materialen, diensten, kennis of menskracht.

De campagne richt zich op het behoud van de Diemse Toren voor toekomstige generaties. Iedereen die betrokken is bij het behoud van dit erfgoed is welkom om bij de aftrap aanwezig te zijn.

Meer informatie over de campagne is te vinden op de website van de Oudheidkundige Vereniging Didam