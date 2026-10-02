Landelijke Warme Pootjes Challenge start op Nationale Dierendag

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Op Nationale Dierendag, 4 oktober, begint de Warme Pootjes Challenge 2026. Deze landelijke campagne nodigt diereneigenaren en dierenliefhebbers uit om mee te doen aan een initiatief dat aandacht vraagt voor preventieve dierzorg.

Deelnemers zetten een pootje op een digitale kaart van Nederland door zich aan te melden met de eerste vier cijfers van hun postcode. Zo wordt zichtbaar hoe de Challenge zich verspreidt van dorp naar stad en uiteindelijk door het hele land. Het is niet verplicht om anderen uit te dagen, en ook mensen zonder huisdier kunnen deelnemen.

De campagne benadrukt het belang van regelmatig goed naar huisdieren kijken om veranderingen vroegtijdig te signaleren. Dit kan helpen om problemen te voorkomen of sneller advies in te winnen bij een dierenarts. De Warme Pootjes Observatiecheck, onderdeel van de Challenge, helpt eigenaren thuis om hun dier te observeren aan de hand van vijftien punten. Deze check is bedoeld voor bewustwording en vervangt geen medisch onderzoek of advies.

Volgens een onderzoek uit 2025 heeft 44 procent van de Nederlandse huishoudens een huisdier. Dit maakt de campagne relevant voor een groot deel van de bevolking. Organisaties zoals dierenklinieken, dierenwinkels en verenigingen kunnen de Challenge onder de aandacht brengen om de boodschap verder te verspreiden.

De Warme Pootjes Challenge loopt tot en met 31 december 2026 en deelname is gratis. Aanmelden kan via de website van Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn. Op de openbare kaart worden geen persoonsgegevens getoond, alleen de postcodegebieden.