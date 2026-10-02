ACHTERHOEK — Achterhoekse basisschoolleerlingen ontbijten met burgemeester en lokale producten

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ACHTERHOEK – Van 6 tot en met 9 oktober nemen honderden basisschoolleerlingen uit de Achterhoek deel aan het eerste regionale Burgemeestersontbijt. Dit landelijke initiatief krijgt in de Achterhoek een eigen invulling, waarbij de nadruk ligt op gezond, duurzaam en lokaal eten.

Het Burgemeestersontbijt is bedoeld om kinderen samen met hun burgemeester bewust te maken van het belang van een gezond ontbijt. In de Achterhoek werken verschillende partners samen om het initiatief aan te passen aan regionale waarden. Platform Achterhoek Food, de JOGG-regisseurs, Achterhoek in Beweging en GGD Noord- en Oost-Gelderland zetten zich in om het ontbijt niet alleen gezond, maar ook duurzaam en met zoveel mogelijk producten van lokale boeren te organiseren.

Op het ontbijt staan onder meer Achterhoeks volkorenbrood en eieren met een duurzaamheidskeurmerk. Deze worden aangevuld met andere lokale producten en het landelijke ontbijtpakket. Zo krijgen de kinderen een beter beeld van waar hun voedsel vandaan komt en hoe boeren in de regio bijdragen aan duurzame landbouw.

Een belangrijk onderdeel van het ontbijt is dat een boer of boerin uit de Achterhoek iets vertelt over het voedsel dat zij produceren. Soms vindt het ontbijt zelfs plaats op een boerderij. Dit maakt het voor de kinderen tastbaar waar hun eten vandaan komt en hoe ze duurzame producten kunnen herkennen in de supermarkt.

Na afloop ontvangen de kinderen een pakketje met Achterhoeks pannenkoekmeel van de Heikamp, eieren met keurmerk en een receptenkaart. Hiermee kunnen zij thuis samen met hun ouders aan de slag om een gezond en smakelijk ontbijt te maken.