LOCHEM — Marktorgelconcert door Marion Röber in St. Gudulakerk Lochem

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Foto: PR

Organist Marion Röber speelt op woensdag 26 augustus om 11.30 uur het zesde en laatste marktorgelconcert van dit seizoen in de St. Gudulakerk aan de Markt 4 in Lochem.

Röber is verbonden aan de Protestantse Gemeente Haaksbergen – Buurse als organist en cantrix. Het concert maakt deel uit van de reeks marktorgelconcerten die Stichting Gudula Cultureel organiseert.

De toegang tot het concert is gratis, met een vrije gift bij de uitgang. Meer informatie is te vinden op de website van Lochem Klassiek.

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