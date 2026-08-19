ACHTERHOEK — Achterhoekse energieaanpak krijgt landelijk vervolg, terwijl vol stroomnet woningbouw onder druk zet

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Foto: Gemeente Oost Gelre

De Achterhoekse samenwerking op het gebied van duurzame energie krijgt navolging in de rest van Nederland. Klimaatverbond Nederland en Achterhoek Gemeentelijke Energie (AGE) hebben samen de coöperatie Lokale Energie Overheden (LEO) opgericht. Deze coöperatie moet gemeenten en andere overheden helpen meer regie te krijgen over hun energievoorziening. Tegelijkertijd vraagt de drukte op het elektriciteitsnet om een steeds vroegere planning van woningbouwprojecten.

De oorsprong van de Achterhoekse samenwerking ligt mede in Groenlo. Daar ondertekenden de Achterhoekse gemeenten in 2009 het Akkoord van Groenlo, met afspraken om gezamenlijk te werken aan een duurzame en energieneutrale regio. In de jaren daarna ontstonden onder meer het Energieloket Achterhoek, de Achterhoekse Groene Energiemaatschappij AGEM en AGE B.V.

AGE staat voor Achterhoek Gemeentelijke Energie en is eigendom van de acht Achterhoekse gemeenten. Sinds 2018 levert het bedrijf duurzame elektriciteit aan onder meer gemeentelijke gebouwen, straatverlichting en gemalen. De gemeenten wekken daarbij zelf elektriciteit op en delen deze energie met elkaar. Deze werkwijze wordt zelflevering genoemd.

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Achterhoekse kennis landelijk beschikbaar

Volgens AGE tonen steeds meer Nederlandse gemeenten interesse in deze manier van werken. Zij kunnen zich echter niet bij AGE aansluiten, omdat het bedrijf specifiek voor de acht Achterhoekse gemeenten is opgericht.

Om de opgedane kennis en ervaring toch landelijk beschikbaar te maken, hebben AGE en Klimaatverbond Nederland de coöperatie LEO opgericht. De nieuwe organisatie ondersteunt gemeenten en andere overheden bij de inkoop van energie, het afstemmen van vraag en aanbod en de bijbehorende administratie. Daarbij wordt niet vanuit een commercieel winstbelang gewerkt.

Het doel is dat overheden meer grip krijgen op hun energievoorziening en lokaal opgewekte duurzame elektriciteit zoveel mogelijk in de eigen omgeving gebruiken. Meer informatie staat op de website van Coöperatie LEO.

Woningbouwprojecten eerder aanmelden

De groeiende opwek en het gebruik van elektriciteit zorgen tegelijkertijd voor druk op het stroomnet. In Oost Gelre kunnen projectontwikkelaars, woningcorporaties en andere partijen daarom nieuwe woningbouwprojecten vroegtijdig bij de gemeente aanmelden.

Van 1 tot en met 10 september 2026 is hiervoor een online formulier beschikbaar. De gemeente inventariseert de aangemelde projecten en plaatst deze op een volgordelijst voor elektriciteitstransportcapaciteit. Dit gebeurt volgens de landelijke werkwijze ‘Eerder aanvragen in het planproces’.

Door woningbouwprojecten al in een vroege fase in beeld te brengen, ontstaat een beter overzicht van de toekomstige behoefte aan netcapaciteit. Plaatsing op de wachtlijst betekent echter niet dat capaciteit wordt gereserveerd of gegarandeerd. Aan een aanmelding kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Het is nog niet duidelijk of concrete woningbouwprojecten in Groenlo, Lichtenvoorde of de kleinere kernen door netcongestie vertraging kunnen oplopen. De oproep laat wel zien dat de beschikbaarheid van elektriciteit voortaan al vroeg in de voorbereiding moet worden meegenomen.

Meer informatie voor betrokken partijen staat op de gemeentelijke pagina Netcongestie en woningbouw.

De energietransitie draait daarmee niet alleen om het opwekken en lokaal gebruiken van duurzame elektriciteit. Ook de capaciteit van het stroomnet speelt een steeds grotere rol. Terwijl de Achterhoek haar kennis over lokale energievoorziening landelijk gaat delen, moeten woningbouwpartijen in Oost Gelre al vroeg rekening houden met de beschikbare ruimte op het elektriciteitsnet.

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