MARIËNVELDE — Auto’s en combines in actie tijdens Spektakelweekend

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Foto: PR

Mariënvelde staat op zaterdag 22 en zondag 23 augustus in het teken van de 29e editie van het Spektakelweekend. Motorclub Mariënvelde organiseert op het terrein bij de kruising Zanddijk en Zompweg twee dagen vol auto- en combineraces, muziek en activiteiten voor kinderen.

Het programma begint zaterdagmiddag met een autorodeo, waaraan ruim 150 auto’s deelnemen. De voertuigen komen in verschillende klassen tegen elkaar uit. Daarnaast zijn er wedstrijden met driewielers en in de duoklasse. Vanaf 20.30 uur verplaatst het programma zich naar de feesttent. Daar treden Ulkenus en The Euros op, aangevuld met muziek van een dj.

Zondag begint het programma om 10.00 uur met onder meer de remmentest voor de combines. Daarna volgen races met zogenoemde Bangers en aangepaste landbouwmachines. De combines rijden zonder maaibord en andere uitstekende onderdelen en kunnen op de baan snelheden van ongeveer 80 kilometer per uur bereiken.

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Ook de vrije klasse en de Special klasse verschijnen aan de start. De deelnemers aan de combineraces verzamelen tevens punten voor het Nederlands kampioenschap. Tussen de wedstrijden door worden motorcrossdemonstraties gegeven.

Rond 17.00 uur wordt het wedstrijdprogramma afgesloten met een destruction derby, waarbij de auto die als laatste nog rijdt de winnaar is. Daarna gaat het feest verder in de tent met Droadnagels en Slagerij Wolters. Voor kinderen zijn er op beide dagen activiteiten.

Kaarten, aanvangstijden en overige informatie staan op de website van het Spektakelweekend Mariënvelde

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